Udo Bönstrup (27) nimmt Rache an seiner Partnerin Emmy Russ (22)! Seit Anfang November ist der Entertainer in der zweiten VIP-Staffel von Temptation Island zu sehen. Dort stellt er die Beziehung zum einstigen Promi Big Brother-Sternchen auf die Probe. Bisher musste allerdings vor allem er selbst ordentlich einstecken. Denn seine Freundin ließ bislang keine Gelegenheit aus, ohne Ende zu schäkern und zu flirten! Mit Verführer Diogo Sangre (27) verbrachte Emmy sogar eine Nacht. Doch davon hatte Udo jetzt wohl offenbar genug – und holte sich ebenfalls zwei Ladys in sein Bett!

Nachdem Udo einmal mehr am Lagerfeuer heiße Szenen von Emmy und Diogo hatte ertragen müssen, schmiedete er in Folge neun nun einen teuflischen Racheplan. Den Verführerinnen Layla Leone und Yvonne Rose erklärte er beim Partyabend: "Irgendwie scheint die sich ja zu fühlen, als hätte sie einen Freifahrtschein. Ich habe eigentlich immer gesagt, ich vergelte nicht Gleiches mit Gleichem, aber ich muss Emmy ein paar Bilder liefern. Ein paar provokante Bilder."

Gesagt, getan: Zusammen mit den beiden attraktiven Blondinen begab sich der Osnabrücker in seine Gemächer und kuschelte sich – eine links, eine rechts – unter die Decke. Seine Kumpels Juliano Fernandez, Henrik Stoltenberg und Jakub Jarecki konnten diesen Konter nur befürworten. Letzterer war wie Udo richtig geschockt von Emmys Verhalten gewesen: "Ganz ehrlich, was die Emmy mit dem Udo abzieht, ich weiß nicht, was das Mädchen von ihm will. Das ist unter aller Kanone, was das Mädchen da mit ihm macht. Die zieht ihn ja in den Dreck rein."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL Udo Bönstrup, Web-Entertainer

Anzeige

Instagram / laylaslife_official Layla Leona, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Yvonne Rose, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de