Tammy Hembrow (27) setzt ihren Babybauch in Szene – und hat sich ihren Look einiges kosten lassen! Derzeit erwartet die australische Influencerin ihr drittes Baby. Nach ihren ersten beiden Kids aus der Beziehung zu Reece Hawkins freut sie sich nun erstmals mit ihrem Verlobten Matt Poole auf Nachwuchs. Seit Ende 2021 weiß das Paar: Sie bekommen ein Mädchen! Nun zeigte die Beauty außerdem, wie deutlich ihre Babykugel schon zu sehen ist – und schmückte sich dafür mit Luxus-Accessoires im Wert von über 3.000 Euro!

Via Instagram teilte die 27-Jährige eine Fotostrecke, in der sie ihren Schwangerschaftsbauch präsentierte. In einem eng anliegenden Kleid in einem hellen Grün und dem passenden Schuhwerk posierte sie für die Kamera – und das Outfit hat es in sich. Alleine die Sandalen mit Absatz der Luxusmarke Bottega Veneta kosten etwa 1.200 Euro. Dazu kommt noch Tammys flauschige rosafarbene Handtasche von Prada. Diese hat einen Wert von über 1.800 Euro. Trotz der teuren Accessoires liegt das Hauptaugenmerk aber auf ihrer Körpermitte. "Babybauch-Liebe", schwärmte die Netzbekanntheit zu den Fotos.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tammy ihre Schwangerschaft zu inszenieren weiß. In den vergangenen Wochen versorgt sie ihre Follower immer wieder mit neuen Bildern. Unter anderem posierte die Fitnessliebhaberin sexy im Bikini am Pool oder auch in Unterschwäche vor dem Spiegel.

Instagram / tammyhembrow Matt Poole und Tammy Hembrow

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Januar 2022

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Influencerin

