Hanna Annika (24) ist nicht hundertprozentig zufrieden mit sich. Die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin konnte nicht nur bei ihren Flirtshow-Auftritten mit ihrem sexy Körper punkten – auch im Netz teilt die Beauty gerne Fotos von sich in knappen Outfits. Doch während viele Fans Hanna um ihre Figur beneiden, betonte sie jetzt: Momentan pflege sie keinen gesunden Lifestyle. Hanna findet sich derzeit sogar etwas zu dünn.

In einer Instagram-Fragerunde erkundigte sich ein Follower danach, wie viel die 24-Jährige wiegt. Eine genaue Antwort wollte die Blondine darauf nicht geben, stellte aber klar, dass sie mit ihrem Gewicht nicht ganz glücklich ist. "Momentan zu wenig", gab sie zu. Das liegt wohl vor allem daran, dass Hanna zurzeit krank ist und in den vergangenen Tagen nicht viel essen konnte – allerdings scheint es, als wolle die Studentin das bald wieder ändern. Doch warum verrät sie ihr Gewicht nicht trotzdem? "Ich möchte keinen Vergleich für andere Mädels bieten. Ich habe mich jahrelang extrem verglichen und weiß, dass es einen kaputtmachen kann", erzählte sie.

Ihren Fans gibt sie deshalb noch mit auf den Weg, wie wichtig es sei, auf sich selbst zu achten und sich nicht von anderen beeinflussen zu lassen. "Jeder Körper ist anders und jedes Gewicht wirkt bei einem anderen Körper anders", hielt sie fest.

Instagram / hannannika_ "Ex on the Beach"-Star Hanna Annika

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, TV-Bekanntheit

Instagram / hannannika_ TV-Bekanntheit Hanna Annika

