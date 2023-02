Cedric Beidinger und Hanna Annika: Bald zusammen in TV-Show?

Können Fans sich bald auf ein gemeinsames Format des Couples freuen? Seit knapp einem Jahr sind Cedric Beidinger und Hanna Annika (25) ein Paar und immer noch wie frisch verliebt. Trotzdem waren sie noch nie zusammen im Fernsehen. Bekannt wurden der Ex on the Beach-Teilnehmer und die ehemalige Temptation Island-Kandidatin nämlich in unterschiedlichen TV-Shows. Dennoch ist das Paar nicht abgeneigt, auch zusammen bei Reality-Formaten mitzumachen. Eine Sendung reizt Hanna und Cedric ganz besonders!

Die zwei könnten sich gut vorstellen bei Das Sommerhaus der Stars teilzunehmen, verrieten sie im Promiflash-Interview beim Influencer-Event "Mates Dates" im Rahmen der Berlin Fashion Week. "Das Schöne beim Sommerhaus ist, dass man sich als Paar zeigen kann. Bei 'Temptation Island' sieht man ja nur jede Person für sich", machte Hanna deutlich. Ihr Liebster ist da ganz bei ihr: "Man sieht, wie die Paare wirklich sind und wie sie miteinander umgehen."

Cedric, der bereits die 13. Staffel von Big Brother und die zweite Staffel von #CoupleChallenge für sich entscheiden konnte, nennt aber noch einen weiteren Grund. "Das Sommerhaus ist eine weitere Show, die man gewinnen könnte. Also wieso nicht, aller guten Dinge sind drei", lacht der Influencer im Interview mit Promiflash.

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika im Dezember 2022

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika, Reality-TV-Stars

ActionPress/ Bieber, Tamara Cedric Beidinger bei der Release-Party von Dr.Sindsen

