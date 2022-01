Sie ist offenbar die Neue an seiner Seite! Durch seine Teilnahme an der unterhaltsamen Show Finger weg! wurde der Australier Harry Jowsey (24) bekannt. Die in dem Format entstandene Beziehung mit Beauty Francesca Farago scheiterte zwar – trotzdem sorgt der Hottie nach wie vor mit seinem Liebesleben für mächtig Schlagzeilen. So auch jetzt: Hier turtelt Harry mit einem russischen Model im Urlaub!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, kann man den Reality-TV-Star nun beim Turteln beobachten: Harry genießt einen Strandtag in Costa Rica mit Sveta Bilyalova, auch beim Knutschen wurden sie abgelichtet! Die brünette Beauty gilt als Model und Influencerin, die ihren Lifestyle auf Social Media dokumentiert.

Laut Medienberichten soll ihre Romanze jedoch noch ganz frisch sein – verstecken wollen sich Harry und seine Liebste aber ganz offensichtlich nicht. Auch einen ihrer Beiträge im Netz kommentierte der Muskelmann zuletzt öffentlich. Unter einem aktuellen Bikini-Pic von Sveta hinterließ er vielsagende Emojis.

