Selina können Hater nichts anhaben! Die gelernte Augenoptikerin suchte bei Hochzeit auf den ersten Blick nach ihrem großen Liebesglück. Durch ihre lustige und lockere Art entwickelte sie sich schnell zum Zuschauerliebling – doch es gab auch manche Kritiker: Teilweise wurde sich über ihren rheinländischen Dialekt lustig gemacht. Das kann Selina aber nichts anhaben. Sie nimmt solche negativen Nachrichten total gelassen.

In einem Instagram-Livestream mit Aron Schweizer, der 2018 bei "Hochzeit auf den ersten Blick" heiratete, erzählte die 26-Jährige, dass sie zwischen Aachen und Köln wohne und ihr Dialekt in dieser Region weit verbreitet sei. "Viele sagen: 'Oh mein Gott, die Sprache! Wie spricht Selina?' Ich möchte mich aber für keinen verstellen. Ich bin so, wie ich bin. Entweder mag man mich so, liebt man mich so [...] oder man lässt es bleiben", stellte Selina klar. Sie zwinge ja auch niemanden, Fan von ihr zu sein und akzeptiere jede Meinung: "Haters gonna hate. Und ansonsten freue ich mich über die Leute, die mir treu bleiben und die mich trotzdem unterstützen."

Alles in einem blickt die Nordrhein-Westfälin positiv auf ihre Teilnahme an dem Sozialexperiment zurück – auch wenn sie obendrein nicht mehr mit dem von Experten für sie ausgewählten Ehemann Michael zusammen ist. "Ich habe mich als Person stark reflektiert, viel gelernt und bin über mich hinausgewachsen", resümierte Selina vor wenigen Tagen auf Instagram.

Instagram / selina_hadeb8 Selina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2021

Sat.1 Selina und Michael bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Sat.1 Selina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2021

