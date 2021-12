Welche Hochzeit auf den ersten Blick-Braut konnte mit ihrem Look am meisten überzeugen? In diesem Jahr schritten sechs Kandidatinnen vor den Traualtar und heirateten einen Mann, dem sie noch nie zuvor begegnet sind. Für diesen großen Tag haben sich alle Frauen ziemlich in Schale geworfen – von schlicht bis pompös war alles dabei. Doch ein Kleid gefiel den Promiflash-Lesern besonders.

In einer Promiflash-Umfrage stimmten von den insgesamt 2.711 Teilnehmern (Stand 11. Dezember 2021, 10:15 Uhr) 1.613 (59,5 Prozent) für Selina: Ihr Outfit hat sie mit Abstand am meisten umgehauen. Manuela liegt mit 366 Stimmen (13,5 Prozent) zwar auf dem zweiten Platz – allerdings mit großem Abstand zu der Aachenerin. Juliane kann sich mit 319 Votes (11,8 Prozent) über Platz drei freuen. Anika liegt mit 272 Stimmen (10 Prozent) dicht dahinter und hat das Siegertreppchen knapp verpasst.

Mit Lisa und Simones Kleiderwahl sind die Leser dagegen offenbar nicht ganz so zufrieden. Nur 99 Personen (3,7 Prozent) hat die Robe von Lisa am meisten zugesagt. Simone konnte lediglich 42 Teilnehmer (1,5 Prozent) mit ihrem Look überzeugen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Anzeige

Sat.1 Ralf und Manuela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2021

Anzeige

Sat.1 Juliane bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Anzeige

Sat.1 Simone und Marcus bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



