Besorgniserregende News von Fiona Erdmann (33). Nach ihrer Fehlgeburt im April 2021 verkündete die GNTM-Bekanntheit kurz vor Weihnachten, dass sie wieder schwanger ist. Gegenüber Promiflash betonte sie bereits, sich in dieser Schwangerschaft total fit zu fühlen. Doch vor wenigen Stunden erzählte sie ihren Followern im Netz, dass sie sich krank fühle – nun bestätigte sie auch: Die schwangere Fiona hat Corona.

In ihrer Instagram-Story erzählte sie ihrer Community von ihrem gesundheitlichen Zustand. Da es ihr immer schlechter ging, beschloss sie in die Notaufnahme zu fahren. Im Krankenhaus wurden mehrere Tests gemacht und auch ihr Ungeborenes untersucht: "Zum Glück ist alles in Ordnung", erzählte sie über ihr Baby. Einige Stunden später gab Fiona ein weiteres Update: Ihr Corona-Test ist positiv.

Auf Nachfrage von Promiflash bestätigt das Management von der Influencerin: "Es geht Fiona und dem Kind so weit gut. Leider ist die ganze Familie infiziert, vermutlich auch Leo – natürlich mit allen Begleiterscheinungen, aber es geht ihr heute schon wieder ein bisschen besser als gestern." Fiona wolle sich zudem auf Social Media bei ihren Fans melden, sobald es etwas Neues gibt.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Moe

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Moe und ihren Sohn Leo im Dezember 2021

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Unternehmerin

