Sky du Mont (74) wurde von Amors Pfeil getroffen! Der Schauspieler und seine Ex-Ehefrau Mirja du Mont (45) wurden 2017 offiziell voneinander geschieden – seitdem wurde es um das Liebesleben des "Der Schuh des Manitu"-Darstellers ruhig. Er betonte aber auch, nicht krampfhaft nach der großen Liebe zu suchen. Nun gibt es aber offenbar wieder eine neue Frau im Leben des Autors: Sky ist wieder frischverliebt!

In seiner Instagram-Story teilte der 74-Jährige ein Selfie mit seiner neuen Partnerin, deren Name Alexandra ist. Gegenüber Bild bestätigte Sky die süßen Liebes-News: "Ja, es gibt eine neue Frau in meinem Leben. Ich bin sehr, sehr glücklich." Bei der Angebeteten des Synchronsprechers handele es sich anscheinend um eine Autorin, die wohl in England lebt.

Jemand aus seinem näheren Umfeld plauderte außerdem aus, dass Alexandra Sky guttue – und auch seine Kinder und sogar seine Ex-Frau Mirja würden sich darüber freuen, dass er jetzt endlich wieder verliebt ist.

Getty Images Mirja und Sky du Mont bei der Bambi-Verleihung in Wiesbaden, November 2011

Getty Images Schauspieler Sky du Mont

Getty Images Schauspieler Sky du Mont

