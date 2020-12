Von bösem Blut ist zwischen diesen beiden keine Spur! Mirja (44) und Sky du Mont (73) gingen ganze 17 Jahre gemeinsam durchs Leben, bis sie im Sommer 2016 ihre Ehe für gescheitert erklärten. Seitdem gehen die beiden in Sachen Liebe getrennte Wege. Wie das Verhältnis des Models und des "Schuh des Manitu"-Stars rund vier Jahre nach dem Beziehungs-Aus zueinander ist, verriet Mirjam jetzt!

Bei dem Videoformat "Stadt Land Bild" sprach die Blondine unter anderem darüber, wie sie mittlerweile zu ihrem Ex-Mann steht. Obwohl die Presse auch noch Jahre nach ihrem offiziellen Ehe-Aus von Zeit zu Zeit versuchen würde, Schlagzeilen um ihre einstige Beziehung zu produzieren, sei zwischen ihnen alles in Ordnung, gab die 44-Jährige in der Unterhaltung mit ihren drei Gesprächspartnern zu verstehen. "Unser Verhältnis ist echt super! Mal gucken wie Weihnachten läuft, das ist mal da und mal da, wie es so funktioniert. Ich habe letzte Woche das Bremen-Spiel bei ihm geguckt, weil Sky hat 'Sky'. Also alles echt gut, muss ich sagen", verriet sie über die Beziehung, die sie inzwischen zu dem 73-Jährigen habe.

Das dürfte auch ihre zwei gemeinsamen Kinder, die 19-jährige Tara und den 14-jährige Fayn, freuen. Anfang des Jahres sprach der Schauspieler bereits gegenüber Bild darüber, wie sie das neue Familienleben zusammen meistern würden: "Die Kinder sind jetzt zwei Wochen bei mir und dann wieder bei Mirja. [...] Wir verstehen uns bestens", erklärte er.

