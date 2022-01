Die kommende Temptation Island V.I.P.-Folge hat es in sich! Die aktuelle Promi-Staffel der Fremdflirtshow befindet sich bereits auf der Zielgeraden. In nur mehr drei Folgen erfahren die Zuschauer, welche der vier Paare am Ende noch zusammenbleiben. Bei zwei Couples bahnte sich schon in den vergangenen Episoden ein Donnerwetter zusammen: Emmy Russ (22) enttäuschte ihren Udo Bönstrup (27) und Henrik Stoltenberg seine Paulina Ljubas (25). Für Letztere kommt es in der nächsten Ausgabe aber offensichtlich noch dicker!

Wie die Vorschau des RTL+-Formats bereits zeigt, bricht Paulina in der nächsten Folge nach dem Lagerfeuer zusammen. Die Ex-Köln 50667-Darstellerin bekommt die ziemlich harten Lapdance-Szenen ihres Partners zu sehen und wie er anschließend mit Verführerin Anastasia Mennemeier im toten Winkel hinter der Villa verschwindet. Der Brünetten steigen daraufhin direkt die Tränen in die Augen. Auf dem Weg zurück zum Bus geht sie dann sogar zu Boden und weint bitterlich.

Ob sie sich deswegen – ebenfalls im Teaser für kommende Woche zu sehen – mit Single-Mann Dominik Brcic im Pool tröstet? Die kurzen Ausschnitte sehen so aus, als könnte es sogar zu einem Kuss zwischen den beiden kommen! Außerdem hört man Paulina in einem Interview sagen: "Nach der langen Zeit, gefangen in einem Haus, spielen die Hormone auf jeden Fall verrückt." Doch auch für Emmy scheint es emotional zu werden. Nach einer gemeinsamen Dusch-Einlage mit Verführer Diogo Sangre (27) weint sie im Interview bittere Tränen: "Das, was ich getan habe, ist einfach nicht zu verzeihen." Was wohl genau bei der Blondine und dem Reality-Tätowierer geht?

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL Kate Merlan, Emmy Russ, Paulina Ljubas und Sandra Janina bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Emmy Russ bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Paulina Ljubas und Dominik Brcic im Pool

