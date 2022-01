Familie Reus hat ein neues Mitglied! Gemeinsam mit dem Fußballspieler Marco Reus (32) bekam Scarlett Gartmann-Reus (28) im Jahr 2019 eine Tochter. Doch die Kleine ist längst nicht der einzige Schützling der schönen Influencerin: Die Dortmunderin ist stolzes Oberhaupt einer ganzen Herde von Pferden und Ponys. Und Scarletts großes Herz für Tiere hatte sogar noch Platz für einen weiteren Vierbeiner: einen zauberhaften Welpen!

Via Instagram stellte die Beauty jetzt – mitsamt Foto – den neuesten Zuwachs ihrer Rasselbande vor: eine super-niedliche Bulldogge mit stahlblauen Augen! "Vor ein paar Tagen ist unser kleiner Simba bei uns eingezogen", berichtete Scarlett stolz in der Bildunterschrift. In ihrer Story veröffentlichte sie auch schon erste Videos von der Fellnase: Der junge Rüde scheint ganz schön viel Temperament und Spaß am Herumtoben zu haben! Die Tochter von Marco und Scarlett freut sich bestimmt riesig über ihren neuen Spielgefährten...

Scarletts Promi-Freundinnen hießen den Welpen in den Kommentaren bereits herzlich willkommen – darunter auch die Influencerinnen Mandy Bork, Karo Kauer und Angelina Pannek (29): "Ist der süß!", schwärmte die letztgenannte Ex-Bachelor-Kandidatin. Auch sie ist eine stolze Hundemama von zwei kleineren Bulldoggen.

Instagram / scarlettgartmann Simba, der neue Hund der Familie Reus

Instagram / scarlettgartmann Scarlett und Marco Reus mit ihrer Tochter

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek mit ihren Hunden Louis und Lotti

