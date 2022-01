Hat sie sich schon entschieden? Zusammen mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33) erwartet Anne Wünsche (30) derzeit das erste gemeinsame Kind. Für die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist es nach ihren Töchtern Miley und Juna sogar schon das Dritte. Was das Geschlecht des Ungeborenen angeht, hat die 30-Jährige schon eine Vermutung – ist sich aber nicht sicher. Mit der Wahl eines Vornamens muss sich die werdende Dreifach-Mama also wohl noch gedulden. Über den Nachnamen hingegen hat sich Anne schon Gedanken gemacht!

In ihrem YouTube-Video plauderte die 30-Jährige über ihre Schwangerschaft und kam auch auf den Nachnamen ihres Sprosses zu sprechen. "Ich bin der Meinung: Ich bin Mutti und meine beiden Mädels heißen auch Wünsche mit Nachnamen, so wie ich. Also sollte das dritte Kind auf jeden Fall auch Wünsche heißen", erzählte Anne. Endgültig entschieden hat sie sich aber noch nicht: "Tatsächlich überlege ich, ob ich auch den Nachnamen von Karim nehmen werde. Einfach, weil es auch vom Namen her schön klingt."

Mit dieser Entscheidung will die Netzbekanntheit aber nichts überstürzen. "Ich will mich da mal ausführlich beraten lassen und mir ausführlich Gedanken machen, will mir dazu auch Zeit nehmen", betonte Anne. Derzeit favorisiere sie jedoch den Namen Wünsche.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Miley und Juna

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2022

