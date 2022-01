Lucas Cordalis (54) ist ratlos. Am Sonntag machte sich der Sänger auf den Weg nach Südafrika, um am 21. Januar ins Dschungelcamp einzuziehen. Anders als erwartet begleitet ihn nicht seine Frau Daniela Katzenberger (35) auf der Reise, sondern deren Stiefvater Peter Klein. Doch ganz muss der TV-Star nicht auf seine Liebste verzichten – Dani steckte Lucas einen besonders persönlichen Glücksbringer ins Gepäck!

"Meine Frau hat mir einen BH eingepackt", verriet der 54-Jährige im Interview mit Bild. Bei dem Kleidungsstück handele es sich um ein Modell in Tigerstreifen-Optik. "Den kann ich als Schlafmaske nicht verwenden, den könnte ich als Fallschirm verwenden", scherzte Lucas. Dani habe den BH ohne jeglichen Kommentar in seinen Koffer gepackt. Wozu und was sie damit verbinde, wisse der Familienvater jedoch nicht.

Doch neben ihrer Unterwäsche gab Daniela ihrem Gatten auch ein paar Tipps mit auf den Weg: "Bleib immer du selbst und iss bitte nichts Lebendiges", habe die 35-Jährige ihm geraten, wie sie vor Kurzem Bild verriet. Zudem habe sie ihm auch ein Verbot erteilt: "Unsere Bettgeschichten oder alte Beziehungsgeschichten von früher sind tabu."

Instagram / lucascordalis Peter Klein und Lucas Cordalis auf dem Weg ins Dschungelcamp

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheiten

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis

