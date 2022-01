Cathy Hummels (33) hat keine Kosten und Mühen gescheut, um Sohnemann Ludwig (4) eine Freude zu machen. Am Dienstag feierte der Sprössling der Beauty und ihres Mannes Mats Hummels (33) seinen vierten Geburtstag, zu dem Mama ihm mit einem emotionalen Post gratulierte. Allerdings befindet sich die Moderatorin wegen einiger Jobs aktuell in Thailand und kann den besonderen Tag deshalb nicht mit ihrem Kind verbringen. Trotz ihrer Reise plante Cathy jedoch eine riesige Geburtstagsfeier für Ludwig.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 33-Jährige nun eine Reihe an Eindrücken von den Partyvorbereitungen für das Geburtstagskind. So war beispielsweise zu erkennen, dass Cathy für den "tollsten Jungen der Welt" gleich zwei verschiedene Schokokuchen gebacken hatte, die mit Gummibärchen und bunten Schokolinsen verziert waren. Zudem verriet die in Dachau geborene Schönheit, dass sich ihr Sohn eine Feier gewünscht habe, die in Anlehnung an die Kindersendung "Paw Patrol" dekoriert ist. Anschließend bedankte sie sich noch bei ihrer Mutter und ihrem Vater sowie bei zwei Freundinnen, dass diese ihre Wünsche und Vorstellungen für sie ausgeführt hätten.

Zudem postete Cathy einen kurzen Clip, in dem sie Ludwig via Videotelefonie ein Geburtstagsständchen sang. Unter der räumlichen Distanz zu ihrem kleinen Schatz leidet die Influencerin jedoch merklich. "Zum Glück war der Tag so voll und ich abgelenkt. Ich vermisse ihn sehr, aber er hat dann dieses Jahr zweimal Geburtstag", versprach die Kampf der Realitystars-Moderatorin.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels' Feier an seinem vierten Geburtstag

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de