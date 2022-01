Mike Heiter (29) ist überglücklich mit Laura Morante (31) – daraus macht der Reality-TV-Star kein Geheimnis! Seit rund einem Jahr ist der ehemalige Love Island-Kandidat jetzt schon mit der Friseurin zusammen. Die beiden Turteltauben scheinen sich gegenseitig richtig gutzutun! Immer wieder schwärmen sie in den höchsten Tönen vom jeweils anderen. Tatsächlich weiß Mike auch schon, dass er den Rest seines Lebens mit Laura verbringen – und ihr die Frage aller Fragen stellen will...

In seiner Instagram-Story stellte der Fitness-Fan sich jetzt den neugierigen Fragen seiner Follower. Ein Abonnent wollte dabei wissen, wann Mike um Lauras Hand anhalten wird – und offenbar lässt der Antrag nicht mehr allzu lange auf sich warten: "Wenn ich das hier sagen würde, wüsste Laura es ja. Daher kann ich dazu nicht viel sagen, außer dass die Planung läuft", verriet der 29-Jährige. Klingt ganz so, als könnte seine Partnerin sich auf was Großes gefasst machen!

Doch nicht nur über das Thema Hochzeit haben der Tattoo-Hottie und seine Freundin sich schon Gedanken gemacht – sondern auch über Nachwuchs: "Unser Traum ist es, zwei Kinder zu bekommen. Am besten direkt nach der Hochzeit", offenbarte Mike im Promiflash-Interview.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Laura Morante, Reality-TV-Stars

Instagram / lauramorante___ Mike Heiter und Laura Morante auf den Malediven, November 2021

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante

