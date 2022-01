Das ist ein seltener Anblick! Nur allzu gerne präsentiert Madonna (63) ihr Leben im Netz. Zuletzt geriet die Sängerin aber für einige freizügige Schnappschüsse in die Kritik. Um die Feiertage herum gab es jedoch ganz andere Eindrücke von ihr. So postete sie beispielsweise ein Pic mit ihrem Sohn Rocco. Nun gab es sogar ein Familienbild mit allen sechs Kindern von Madonna!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die sie das besagte Foto. Darauf zu sehen sind Madonnas Söhne von Guy Ritchie (53) – Rocco (21) und David (16) –Tochter Lourdes (25), welche sie mit Carlos Leon (55) bekam, und ihre drei jüngsten Mercy (15), Estere (9) und Stella. Auch ihr Liebster Ahlamalik Williams reihte sich ein. Alle scheinen eine gute Zeit zu haben.

Dabei war nicht immer alles so harmonisch zwischen Madonna und ihrem Nachwuchs. Besonders Rocco war in seiner Jugend etwas rebellischer unterwegs. So wurde er 2016 wegen Besitzes von Marihuana festgenommen. Jetzt scheint das Mutter-Sohn-Gespann sich aber besser denn je zu verstehen.

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Getty Images Ahlamalik Williams und Madonna, 2021

Instagram / madonna Madonna mit ihrem Sohn Rocco

