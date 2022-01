Jasmin Minz (28) hat gerade erst eine besonders schöne Neuigkeit mit ihren Fans geteilt: Sie wird zum ersten Mal Mutter! Als die Alles was zählt-Darstellerin vor einigen Monaten ihre Verlobung bekannt gab, war sie sogar schon schwanger, wie sie nun verriet. Ihr Baby soll nämlich bereits im April zur Welt kommen. Ihre Schwangerschaft hielt sie in den vergangenen Monaten zwar privat, sie selbst hat aber schon sehr früh von ihrem Babyglück erfahren.

Im RTL-Interview berichtete die Schauspielerin, dass sie direkt einen Schwangerschaftstest gemacht hatte, nachdem ihre Periode einige Tage lang ausgeblieben war. "Unter normalen Umständen hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen gewartet, aber ich war drauf und dran, meine zweite Impfung zu bekommen und es war ja zu dem Zeitpunkt nicht empfohlen für Schwangere. Da bin ich ein bisschen stutzig geworden, als dann die Periode ausblieb und habe es auf die Schnelle mal gecheckt", verriet sie.

Jasmin und ihr Partner wussten so also schon früh über den Familienzuwachs Bescheid. Auch Jasmins Mutter und Schwester wurden direkt eingeweiht. Der Rest der Familie bekam dann später gleich doppelt gute Neuigkeiten. "Wir waren, kurz nachdem wir wussten, dass wir ein Kind erwarten, im Urlaub und da habe ich dann auch einen Heiratsantrag bekommen", erzählte sie. Jasmin konnte ihren Liebsten also gleichzeitig von dem Baby und der Verlobung berichten.

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz im Januar 2021

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz, Schauspielerin

Hannes Caspar Jasmin Minz, Schauspielerin

