Familie Kazakov strahlt bis über beide Ohren! Ende Dezember wurden Dagi Bee (27) und Eugen Kazakov (27) zum ersten Mal Eltern. Die YouTuberin und ihr Ehemann durften Sohnemann Nelio willkommen heißen. Die frischgebackene Mutter scheint sogar so begeistert von ihrem Nachwuchs zu sein, dass sie schon jetzt über ein zweites Baby nachdenkt. Vorerst genießen die Neu-Eltern aber ihre Zeit zu dritt. Im Netz teilte Dagi nun sogar die ersten süßen Familienfotos!

Via Instagram postete die 27-Jährige gleich zwei neue Schnappschüsse. Während Eugen einen Arm um die Netzbekanntheit gelegt hat, hält Dagi ihren Sohn liebevoll im Arm und lächelt in die Kamera. Auf dem anderen Foto küsst die gebürtige Düsseldorferin das Neugeborene. "Familie Kazakov", schrieb sie zu dem Bild und notierte dahinter ein Herz-Emoji. In der Kommentarspalte schwärmen bereits zahlreiche Follower von den niedlichen Pics.

Wie sehr sie die Zeit mit ihrem Kind genießt, machte die Influencerin erst vor wenigen Tagen deutlich. Während sie ihr Baby verliebt ansah, erzählte Dagi in ihrer Instagram-Story: "Wir wollten die meiste Zeit mit dem Kleinen verbringen, uns kennenlernen und erst mal reinkommen in die ganze Routine."

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Instagram / @alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

dagibee / Instagram-Story YouTube-Star Dagi Bee mit Söhnchen Nelio

