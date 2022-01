Dagi Bee (27) schwelgt zurzeit im Babyglück. Ende Dezember ist die Influencerin zum ersten Mal Mutter geworden. Sie und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) konnten Söhnchen Nelio auf der Welt begrüßen – und die erste Kennenlernzeit mit ihrem Kleinen genießt die YouTuberin in vollen Zügen. Tatsächlich ist Dagi als Mama so happy, dass sie schon jetzt an Baby Nummer zwei denkt.

Das verriet die 27-Jährige jetzt in einer Instagram-Fragerunde. Ein Follower wollte von ihr wissen, ob sie sich vorstellen könnte, irgendwann noch ein Kind zu bekommen. Und für Dagi steht fest: "Auf jeden Fall! Ich hatte so eine schöne und leichte Schwangerschaft und auch die Geburt war ein so unglaubliches Erlebnis, dass ich schon im Krankenhaus nach der Entbindung gesagt habe, dass ich unbedingt noch ein Kind haben möchte", schrieb sie zu einem Kuschelfoto mit Klein-Nelio.

Doch Dagis Fans, die sich nun schon auf weiteren Schwangerschafts-Content von der Web-Beauty freuen, müssen sich noch etwas gedulden. Denn obwohl sie sich über ein zweites Baby freuen würde, macht Dagi sofort klar: "Da lassen wir uns natürlich noch Zeit!"

Instagram / dagibee Dagi Bee im Januar 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

