Neue Liebesgerüchte bei Quavo (30). Der Rapper ist seit einigen Monaten offiziell Single. Im vergangenen März gaben er und seine Rap-Kollegin Saweetie (27) in emotionalen Statements ihre Trennung bekannt. Später sorgte allerdings ein Video für Aufsehen, dass die beiden kurz vor dem Liebes-Aus bei einer körperlichen Auseinandersetzung zeigt – selbst die Polizei hatte sich damals eingeschaltet. Nun sorgt Quavo wieder mit Datinggerüchten für Schlagzeilen: Er soll wieder mit einer seiner Ex-Freundinnen anbandeln.

Viele Instagram-Follower des 30-Jährigen haben in den vergangenen Tagen eine Entdeckung gemacht: Augenscheinlich war seine Ex Karrueche Tran (33) in seinen Storys und er auch in ihren Aufnahmen zu sehen. Anscheinend haben der Musiker und die Schauspielerin einen gemeinsamen Urlaub auf der Karibikinsel St. Martin verbracht. Quavo und Karrueche sollen sich bereits 2017 kurz gedatet haben. Zu den neuen Datinggerüchten haben sich beide bislang noch nicht geäußert.

Auch Karrueche ist erst seit Anfang 2021 wieder offiziell solo. Damals soll sie sich nach drei Jahren Beziehung von dem Footballstar Victor Cruz getrennt haben. Glaubt ihr, dass Quavo und Karrueche sich bald zu den Datinggerüchten äußern werden? Stimmt ab!

Getty Images Saweetie und Quavo im April 2019

Getty Images Karrueche Tran bei der GQ Men Of The Year Celebration, 2021

Getty Images Karrueche Tran und Victor Cruz in Miami, 2020

