Quavo widmet Takeoff (†27) einen emotionalen Abschiedsbrief

Die Trauer um Takeoff (✝27) ist groß. Der Rapper, der gemeinsam mit Quavo (31) und Offset (30) das Hip-Hop-Trio Migos gebildet hatte, kam im November tragischerweise ums Leben: Der Musiker wurde bei einer Schießerei erschossen. Der Tod des Songwriters riss ein großes Loch in die Leben seiner Freunde und Angehörigen – bei seiner Trauerfeier blieb kein Auge trocken. Nun widmete Takeoffs Onkel Quavo ihm emotionale Zeilen im Netz.

Auf Instagram teilte Quavo einen sehr umfangreichen Post, in dem er seinem Neffen Tribut zollte. "Es ist so schwer, dir zu sagen, dass ich dich vermisse, weil du immer mit mir warst und wir alles zusammen gemacht haben. Seit wir Kinder waren, warst du an meiner Seite", schrieb der "Open It Up"-Interpret und schwelgte daraufhin in Erinnerungen an Takeoff. Seinen Text schloss er liebevoll mit: "Ich liebe dich, Neffe!"

Quavos Follower zeigten sich sehr bewegt von den emotionalen Zeilen. "Wunderschöne Worte für tief verbundene und tiefgründige Beziehung" oder "Das ist der traurigste, aber auch der schönste Text, den ich je gelesen habe", schrieben die Fans in die Kommentarspalte.

Anzeige

Getty Images Offset, Takeoff und Quavo aka Migos im Januar 2018 in New York

Anzeige

Getty Images Quavo und Takeoff im Januar 2018 in New York City

Anzeige

Getty Images Takeoff, Quavo und Offset im Juni 2021 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de