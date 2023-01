Nach tödlichen Schüssen: Quavo widmet Takeoff (†) einen Song

Quavo (31) zollt seinem Neffen Tribut. Anfang November kam Takeoff (✝28) tragisch ums Leben: Der US-Rapper geriet in eine Schießerei und verstarb noch vor Ort. Mit seinem Onkel und seinem Cousin Offset (31) traten sie als Musiktrio Migos auf. Letzterer hatte kurz nach dem Tod seines Freundes und Kollegen emotionale Worte geteilt. Auch Quavo überlegte sich eine rührende Geste und widmet Takeoff nun einen Song.

Der 31-Jährige veröffentlichte auf YouTube am Mittwochabend einen neuen Track, der den Titel "Without You" trägt. Den Song verfasste Quavo zu Ehren Takeoffs, er handelt von seinem Schmerz über den Tod seines Neffen. Die Zeilen zeigen, wie sehr er ihn vermisst: "Ich wünschte, ich hätte eine Zeitmaschine. Damit du eine Fahrt mit mir machen kannst. Meine Arme um dich wickeln und dich festhalten, damit du dich nie von mir verabschieden kannst."

Auch Gucci Mane gedachte des 28-Jährigen. Der Rapper schrieb den Song "Letter To Takeoff", in dem er den Verlust seines Freundes verarbeitet. "Ich war gerade schon wieder auf einer Beerdigung, ich habe geweint. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass es real ist. [...] Verdammt, er hat das nicht verdient", heißt es im Text.

Quavo, Rapper

Quavo and Takeoff, 2018

Takeoff und Gucci Mane, 2019

