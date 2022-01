Hat Evelyn Burdecki (33) etwa fleißig geübt? Kurz vor Weihnachten wurde enthüllt, welche Promis bei Das große Promibacken mit aufwendigen Tortenkreationen glänzen wollen. Ex-Bachelor-Girl Evenlyn möchte sich offenbar nach der Dschungelcamp-Krone auch den goldenen Cupcake sichern. Doch ist die TV-Bekanntheit überhaupt bereit für den Backkampf bei Sat.1? Gegenüber Promiflash verriet Evelyn jetzt: Sie hat sich bestens auf das Abenteuer mit der Rührschüssel vorbereitet.

Die Blondine plauderte im Gespräch mit Promiflash zwar aus, dass sie bis zur Show-Teilnahme eher zur Fraktion "Kuchen vertilgen" statt "Kuchen backen" gehört hatte, hat ihre Gewohnheiten aber längst geändert. "Meine Wohnung sah teilweise schon aus wie eine Konditorei – teilweise finde ich noch heute Mehl in der einen oder anderen Ecke. Meine Familie musste dann probieren, eher unfreiwillig", erzählte sie. Große Konkurrenz scheint die 33-Jährige in Sarah Harrison (30) und Co. aber nicht zu sehen. Sie stellte klar: "Ich bin mein eigener Endgegner!"

Aber ist Evelyn der Meinung, dass sie das Torten-Game beherrscht oder besteht noch ordentlich Nachholbedarf? "Kuchen und Torten sind ja sehr kreative Kreationen, hier sehe ich schon Parallelen! Das Problem ist nur, beim Abwiegen, Vorheizen und Formen ist schon Genauigkeit gefragt, hier könnte ich an meine Grenzen stoßen", schätzte sie ihre Stärken und Schwächen vorab ein.

SAT.1 / Claudius Pflug Die Kandidaten von "Das Große Promibacken" 2022

Sat.1/ Claudius Pflug Die Kandidaten von "Das Große Promibacken" 2022

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Reality-TV-Sternchen

