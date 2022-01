Rebel Wilson (41) ist fit wie nie! Die Schauspielerin erklärte das Jahr 2020 zu ihrem persönlichen "Jahr der Gesundheit" und startete damit ihre erfolgreiche Abnehmreise, auf der sie bereits mehr als 30 Kilo abgenommen hat. Zu Beginn ihrer Reise verbrachte die 41-jährige einige Zeit in Österreich und hat dort neue Behandlungsmethoden ausprobiert – unter anderem eine Wasser-Shiatsu-Massage, nach der Rebel sich wie neugeboren fühlte!

Im Interview mit Apple Fitness+ beschrieb der Fitnessfan nun das etwas andere Verfahren, das er in Österreich bekommen hatte: "Im Grunde bist du in einem Pool, ganz allein mit einer österreichischen Dame. Und man muss einfach die Augen schließen, sich zurücklehnen und im Wasser treiben lassen". Aber nicht nur das: "Die Behandlung besteht aus Dehnungen, Massagen und Akupressur im warmen Wasser, was dazu beiträgt, körperliche Spannungen zu lindern und die Entspannung zu fördern". Eine verrückte Begebenheit ist Rebel dabei aber besonders im Gedächtnis geblieben: Während des Treatments wurden österreichische Volkslieder gesungen!

Und die Schauspielerin ist noch lange nicht am Ende ihrer Abnehmreise! In den sozialen Medien hat sie ihre Fans bisher regelmäßig über ihre Bodytransformation auf dem Laufenden gehalten und zeigte sich schon zu Beginn des neuen Jahres fit wie nie. Aber nicht nur das: Auch ihre Familie wurde von Rebels Fitnessfieber angesteckt und sportelte fleißig mit dem Star!

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Tourism Fiji/Mega Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson und ihre Schwester Annachi

