Lief da wirklich nichts? Bei Reality Shore traf Gina Alicia auf Danilo Christilli – und verguckte sich offenbar sofort in den Love Island-Beau. Da das auf Gegenseitigkeit beruhte, landeten die zwei schon am ersten Abend zusammen in der Kiste. Während die Fans sich seitdem Fragen, ob es dort zur Sache ging, stritt Danilo bisher alles ab. Jetzt pflichtete Gina ihm im Promiflash-Interview bei: Die beiden hätten keinen Sex im TV gehabt!

"Ich fand Danilo mega-attraktiv, ich kann da meinen Mund auch nicht halten, wenn mir jemand gefällt", berichtete Gina gegenüber Promiflash. Sie zeige das dann auch und nehme sich, was sie will, wenn positives Feedback komme. Zum Äußersten sei es zwischen den Laken allerdings nicht gekommen, beteuerte die ehemalige Temptation Island-Verführerin: "Wir hatten auf den Aufnahmen beide Unterwäsche an. Wir sind ein bisschen übereinander hergefallen aber haben keinen Sex gehabt."

Auch für ihre Eltern seien die wilden Szenen gar kein Problem gewesen, betonte Gina: "Meine Eltern kennen mich sehr gut und wissen, dass ich ein Tiger bin und mir gerne nehme was ich will." Sie freue sich darüber, dass sie in dem Format sie selbst gewesen sei und sich nicht verstellt habe.

CH Media Danilo Cristilli bei "Reality Shore"

Instagram / gina.aliciaa "Temptation Island"-Kandidatin Gina

Joyn Gina Alicia und Mia Madisson bei "Reality Shore" 2021

