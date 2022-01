Danni Büchner (43) hat wieder Schmetterlinge im Bauch! Schon seit einigen Wochen halten sich die Gerüchte, dass die Goodbye Deutschland-Auswanderin wieder in festen Händen ist – und zwar soll sie sich in den Wahlmallorquiner und Barbesitzer Sohel Abdoulkhanzadeh verliebt haben. Gegenüber Promiflash bestätigte dessen Ex Jasmin die Beziehung der beiden bereits sogar. Aber was sagt eigentlich Dannis Ex-Freund Ennesto Monté (46) zu der neuen Liebe?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollten neugierige Fans jetzt wissen, wie Ennesto zu der neuen Liebe seiner Ex steht – und der bezog daraufhin Stellung. "Das geht mich nichts an", machte der ehemalige Promis unter Palmen-Kandidat klar. Böses Blut herrscht zwischen ihm und der Wahlmallorquinerin aber offenbar nicht – immerhin betonte er: "Ich hoffe, sie wird glücklich – und vor allem die Kinder. Das ist das Einzige, was zählt. Ich wünsche jedem nur das Beste."

Aus diesem Grund wünscht sich Ennesto auch, dass Danni in dem Barbesitzer den Mann fürs Leben gefunden hat. Er hat nämlich Hoffnung, dass die Beziehung sehr lange hält. "Ich hoffe für immer", wünschte der 46-Jährige seiner Ex-Partnerin.

ActionPress Ennesto Monté im Oktober 2019

Instagram / dannibuechner TV-Star Danni Büchner

ActionPress Ennesto Monté im November 2017

