Endlich gibt es Einblicke in Kylie Jenners (24) Babyshower! Zusammen mit ihrem Partner Travis Scott (30) erwartet sie sehnsüchtig ihr zweites Kind. Bereits Anfang Dezember soll die Babyparty stattgefunden haben, doch die Keeping Up with the Kardashians-Beauty wollte dies eher privat halten und lud nur die engsten Freunde und Familienmitglieder ein. Nun teilte sie jedoch ein paar Schnappschüsse des Events – und die Farbgebung lässt Raum für Spekulationen!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 24-Jährige eine Reihe Bilder: Darunter waren einige Fotos von ihr in einem hautengen, weißen Kleid, die ihren deutlichen Babybauch zeigten! Dazu präsentierte Kylie unter anderem die Tischdeko und ihre großzügigen Geschenke. Allgemein war die Farbgebung der Feier eher in Weiß gehalten samt hellen Rosenblättern. Doch ein Stich Rosa ist hier und da auch zu vernehmen: Unter anderem in kleinen Stickereien, die die Gäste zu Ehren des Babys anfertigen durften. Ist das ein Indiz auf das Geschlecht?

Dies fiel auch einigen Fans unter dem Post auf. Zu dem Geschlecht wollte sich die Unternehmerin bislang nicht äußern, doch eine aufmerksame Userin kommentierte unter anderem: "Kylie, ist da ein weiteres Mädchen auf dem Weg?"

Instagram / kyliejenner Tischdeko bei Kylie Jenners Babyshower

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Babyshower

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im Februar 2019 in Los Angeles

