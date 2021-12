Kylie Jenner (24) ist bald stolze Zweifach-Mama! Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Liebster Travis Scott (30) werden bald erneut Eltern. Bislang versorgte die Unternehmerin ihre Fans zwar regelmäßig mit Fotos von ihrem wachsenden Bauch, weitere Details wie das Babygeschlecht behielt sie allerdings für sich. Mittlerweile dürfte es aber nicht mehr lange dauern, bis das Paar seinen Nachwuchs begrüßen darf. Wenige Wochen vor der Entbindung soll Kylie nun ganz heimlich eine Babyparty gefeiert haben!

Das berichtet nun TMZ. Laut einem Insider soll ihre Halbschwester Khloé Kardashian (37) in ihrem neuen Anwesen am Wochenende ein Event für die 24-Jährige veranstaltet haben. Anders als bei Kylies üblichen Partys sollen zu der Babyshower nur ihre engsten Freunde und Familienmitglieder eingeladen worden sein. Trotzdem war die Feier offenbar ein voller Erfolg: Die Gäste sollen unter anderem mit Massagen und verschiedenen Leckereien verwöhnt worden sein.

Bereits im Jahr 2017 hatte der Keeping up with the Kardashians-Star wenige Monate vor der Geburt seiner Tochter Stormi Webster (3) im Kreise seiner Liebsten eine heimliche Babyparty gefeiert. Wie eine Quelle damals gegenüber People verraten hatte, soll das Event ganz unter dem Motto "Pyjama Party" gestanden haben.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im Februar 2019 in Los Angeles

Getty Images Khloé Kardashian und Kylie Jenner im Mai 2015 in New York City

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

