Jana Ina Zarrella (45) ist durch und durch ein Familienmensch! Doch aufgrund der aktuellen Gesundheitslage konnte die Frau von Giovanni Zarrella (43) eine ganz besondere Person in ihrem Leben für eine lange Zeit nicht sehen – und zwar ihre Mutter. Doch jetzt sind die beiden endlich wieder vereint: Jana Ina traf das erste Mal seit zwei Jahren ihre Mama – und hielt das Wiedersehen in einem emotionalen Video fest!

Den kurzen Clip teilte Jana Ina jetzt auf ihrem Instagram-Profil: In dem Video fallen sich die Moderatorin und ihre Mutter voller Freude in die Arme. "Endlich wieder zusammen", freute sich Jana Ina auf der Fotoplattform und betonte zudem: "Nach zwei Jahren sehen wir uns wieder. So lange haben wir auf diesen Moment gewartet."

Aber Jana Ina und ihre Mama waren natürlich nicht die Einzigen, die sich über die Reunion freuten – auch Giovanni war beim gemeinsamen Anblick seiner Frau und seiner Schwiegermutter hin und weg: Der "Senza te"-Interpret hinterließ drei rote Herz-Emojis in der Kommentarspalte des Postings.

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, ehemalige "Love Island"-Moderatorin

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, einstige "Love Island"-Moderatorin

Getty Images Giovanni und Jana Ina Zarrella bei "Ein Herz für Kinder" 2021

