Die Fans von Selling Sunset können es kaum noch abwarten! Ende November war die vierte Staffel der beliebten Reality-TV-Show über die Luxusmakler in Los Angeles auf Netflix erschienen. Seitdem sitzen die Liebhaber der Sendung auf heißen Kohlen und fiebern sehnsüchtig den neuen Episoden entgegen. Erste Details sind bereits bekannt – worauf dürfen sich die Fans in der fünften Staffel freuen?

Wann geht es los?

Der genaue Starttermin für Staffel fünf von "Selling Sunset" wurde bis dato noch nicht bekannt gegeben. Jedoch deuteten sowohl Chrishell Stause (40) als auch Mary Fitzgerald (41) bereits an, dass es im Frühjahr weitergehen könnte. "Vermutlich im März!", plauderte Letztere aus. Ihre Makler-Kollegin bestätigte das zuletzt via Instagram: "Wir haben gerade die Dreharbeiten abgeschlossen!"

Wer ist dabei?

Weil sie auf zahlreichen Gruppenfotos fehlte, vermuteten einige Fans bereits, Show-Zicke Christine Quinn (33) werde in der neuen Staffel nicht mehr zu sehen sein. Die Blondine dementierte das jedoch in einem Instagram-Kommentar: "Ich bin in jeder einzelnen Episode dabei." Neben Christine werden auch die altbekannten Gesichter der Sendung Heather Rae Young (34), Mary, Chrishell, Amanza Smith, Maya Vander, Davina Potratz, Emma Hernan und Vanessa Villela sowie die Oppenheim-Brüder mit von der Partie sein.

Worum geht es?

Die genaue Handlung von Staffel fünf ist natürlich noch nicht klar. Zwei große Themen dürften jedoch auftauchen: Zum einen wäre da die Beziehung von Chrishell und ihrem Chef Jason Oppenheim (44). Die beiden Immobilien-Experten waren 2021 für einige Monate ein Paar – und das wird auch in der fertigen Serie gezeigt. "Ihr werdet eine Menge zu sehen bekommen", versicherte die Beauty. Und auch die Schwangerschaft von Maya könnte thematisiert werden. Während der Dreharbeiten erwartete die 39-Jährige Nachwuchs – verlor ihr Baby jedoch im Dezember.

