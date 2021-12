Es ist das, worauf viele Selling Sunset-Fans sehnsüchtig warten: die offizielle Datingstory von Chrishell Stause (40) und Jason Oppenheim (44). Zuschauer des Netflix-Hits staunten im Juli dieses Jahres nicht schlecht, als die TV-Immobilienmaklerin und ihr Boss ihre Liebe offiziell machten. Doch damit ist die Neugierde der Fans längst nicht gestillt. Treue "Sellings Sunset"-Gucker wollen natürlich jede Einzelheit darüber wissen, wie aus Chrishell und Jason ein Liebespaar wurde – und genau das werden sie wohl auch bald erfahren!

Im Interview mit EOnline verrät Chrishell jetzt: "Wir haben versucht, es eine Weile geheim zu halten, aber als die fünfte Staffel gedreht wurde, waren wir geoutet. Ihr werdet eine Menge zu sehen bekommen." Sorgen drüber, wie alles in der Ausstrahlung rüberkommt und was das für Auswirkungen auf ihre Beziehung haben wird, macht sich Chrishell aber nicht. "Ich liebe Jason über alles. Diese Liebe und dieser Respekt werden immer da sein. Er ist mein bester Freund und das wird immer so bleiben."

Doch bis zur nächsten Staffel müssen sich die Zuschauer noch eine Weile gedulden. Anfang 2022 sollen die Folgen auf Netflix abrufbar sein. Aktuell erfreuen sich die Fans noch an der vierten Staffel, die es nach ihrem Erscheinen am 24. November 2021 sofort in die Deutschen Top Ten des Streamingdienstes schaffte.

Getty Images TV-Bekanntheit Chrishell Stause und ihr Freund Jason Oppenheim

Getty Images Jason Oppenheim und Chrishell Stause 2021 in West Hollywood

Getty Images Jason Oppenheim bei einer Filmpremiere im August 2021

