Zwischen Megan Fox (35) und Brian Austin Green (48) scheinen die Wogen geglättet zu sein! Von 2001 bis 2021 waren die beiden Schauspieler verheiratet – sie haben auch drei gemeinsame Söhne. Nach ihrem Liebes-Aus lernte die Beauty mit Machine Gun Kelly (31) offenbar ihren wahren Mister Right kennen. Das Paar hat sich jetzt sogar verlobt. Doch was sagt Megans Ex Brian zu diesen Neuigkeiten?

Der Filmstar soll die Verlobung seiner Ex offenbar ganz gelassen genommen und sich sogar gefreut haben. "Solange sich die beiden mit ihren Kindern einig sind, ist er einverstanden und zufrieden damit", verriet ein Insider gegenüber People. Ohnehin habe Brian nur noch aufgrund des gemeinsamen Nachwuchses Kontakt zu Megan – in Sachen Liebes-Comeback ist der Ofen bei den beiden anscheinend längst aus. "Er hat eine andere Frau auf die er steht. Er ist komplett weitergezogen", stellte die Quelle klar.

Und auf welchen Typ Frau steht Brian denn nun? Seit mittlerweile schon über einem Jahr geht der 48-Jährige mit der Dancing with the Stars-Bekanntheit Sharna Burgess (36) glücklich durchs Leben. Erst vor wenigen Tagen wurden die Turteltauben beim Einkaufen von Paparazzi gesichtet.

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green bei den Golden Globes 2011

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im September 2021 in New York

Instagram / brianaustingreen Sharna Burgess und Brian Austin Green

