Will Lena Gercke (33) ihrem Partner Dustin Schöne (36) mit dieser Aktion etwas klarmachen? Im April 2019 machte die Germany's next Topmodel-Gewinnerin der ersten Staffel die Beziehung zu dem Regisseur offiziell. Nur rund ein Jahr später wurde das Paar Eltern der kleinen Zoe. Auch wenn sie ihre Liebe nicht an die große Glocke hängen, ist deutlich zu erkennen, wie glücklich Lena und Dustin miteinander sind. Jetzt deutete die Beauty sogar an, dass sie sich eine Hochzeit mit ihrem Liebsten vorstellen könnte – und vielleicht auch wünscht...

In seiner Instagram-Story veröffentlichte das Model jetzt ein süßes Video. Hier verwendete Lena einen Filter, der einem die Zukunft voraussagt – genauer gesagt, was im Jahr 2022 passieren wird. Bei der hübschen Blondine spuckte der Wahrsager folgende Prophezeiung aus: Lena werde noch in diesem Jahr heiraten! Bei dieser Vorhersage musste die 33-Jährige zwar schmunzeln, schien sich aber auch darüber zu freuen... Sie kommentierte das Ganze mit einem lachenden Smiley und verlinkte Dustin in dem Beitrag. Womöglich ein Wink mit dem Zaunpfahl an ihren Babydaddy?

Es wäre definitiv nicht die erste Hochzeit im GNTM-Universum: Inzwischen tragen die ehemaligen Kandidatinnen Barbara Meier (35), Vanessa Tamkan (24), Mareike Lerch, Theresia Fischer (29), Hana Nitsche (36), Rebecca Mir (30), Sara Leutenegger (27) und natürlich Modelmama Heidi Klum (48) einen Ehering am Finger. Vielleicht ja demnächst auch Lena? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne und Tochter Zoe im Juli 2021

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann

