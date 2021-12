Lena Gercke (33) und ihr Partner Dustin Schöne (36) genießen ihre Zweisamkeit offenbar in vollen Zügen! Vor wenigen Tagen floh das Paar mit Töchterchen Zoe im Gepäck vor seinem Alltagsstress. Kurz vor Weihnachten verbringt die Familie ein paar entspannte Tage im österreichischen Bergdorf Priesteregg. Doch trotz Nachwuchs kommen Lena und ihr Dustin voll und ganz auf ihre Kosten – jetzt teilten die Turteltauben ein intimes Selfie aus dem Whirpool!

In seiner Instagram-Story hielt Dustin jetzt auch die seltenen Momente fest, in denen er und seine Liebste zu zweit den Urlaub genießen. Total verliebt schmiegt sich das Model an seinen Partner, während die beiden ein paar Stunden im dampfenden Whirlpool entspannen – könnte man den Abend besser ausklingen lassen? Das blubbernde Bad scheint sogar unter freiem Himmel zu sein, also dürften die beiden auch einen perfekten Blick auf die atemberaubende Kulisse in den Bergen haben.

Bereits den Tag über erkundeten Lena, Dustin und Klein Zoe ihren Aufenthaltsort. Im Netz teilte die TV-Bekanntheit mehrere Eindrücke ihrer Unterkunft und des Spa-Bereichs. Von ihrem Bett aus können die drei sogar die Schneelandschaft mit den Beinen unter ihrer wohlig warmen Decke beobachten.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke im November 2021

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne mit seiner Tochter

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne im Urlaub, Dezember 2021

