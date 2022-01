Megan Fox (35) und Machine Gun Kelly (31) gehen Hand in Hand auf Shoppingtour. Die Schauspielerin und der Rapper haben ihre Liebe erst im vergangenen Jahr bekannt gegeben – jetzt geht das Paar schon den nächsten großen Schritt in seiner Beziehung: MGK hat der Transformers-Darstellerin einen Heiratsantrag gemacht. Die Fans haben von der Verlobung der Turteltauben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erfahren – seitdem ist es still um sie geworden. Jetzt wurden die Ehepartner in spe aber von Paparazzi erwischt.

Auf Fotos, die The Mirror vorliegen, sind der gebürtige Texaner und seine Zukünftige in Mailand zu sehen. Ganz unbeeindruckt laufen die beiden an den Fotografen vorbei und sind ganz mit sich selbst beschäftigt. Megan und ihr Liebster halten Händchen und scheinen verliebt wie eh und je. Während der 31-Jährige in einem pinkfarbenen Strickpullover unterwegs war, hat sich die Dunkelhaarige für den Shoppingausflug in Norditalien etwas mehr in Schale geschmissen: Auf den Bildern ist sie in einem schicken eng anliegenden Kleid zu sehen.

Die Fans waren zuletzt nicht nur ganz entzückt, weil MGK und seine Megan heiraten wollen – auch, dass der Musiker die Verlobungsringe selbst designt hat, begeistert viele. Er hat das Schmuckstück unter anderem mit einem Smaragd – Megans Geburtsstein – und einem Diamanten, der ihn repräsentiert, bestücken lassen. Beide Steine sind "auf zwei Dornenbänder gesetzt, die sich zu zwei Hälften aus derselben Seele zusammenfügen und das dunkle Herz bilden, das unsere Liebe ist", verriet er auf Instagram.

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox bei ihrer Verlobung

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox

Instagram / machinegunkelly Megan Fox' Verlobungsring

