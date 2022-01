Für dieses Foto haben Laura Müllers (21) Fans ordentlich was springen lassen. Michael Wendler (49) und seine Ehefrau verdienen ihren Lebensunterhalt seit geraumer Zeit mit OnlyFans. Die Plattform ist kostenpflichtig und bekannt dafür, dass die Nutzer erotische Bilder hochladen. Bisher haben sich der Schlagersänger und seine Liebste aber selten besonders sexy vor der Kamera gezeigt. Langsam scheint sich das jedoch zu ändern. Kein Wunder, dass die Fans der Brünetten für ihr neustes Foto auch ein sattes Trinkgeld hinterlassen.

Auf OnlyFans posierte die 21-Jährige jetzt besonders freizügig und begeisterte ihre Abonnenten damit ganz offenbar. Mit dem Rücken zur Kamera setzte sich Laura lediglich mit einem transparenten Shirt bekleidet in Szene. Weil sie kein Höschen trägt, sondern ihr Oberteil nur leicht bis über den oberen Teil der Po-Ritze zieht, lässt sie freien Blick auf ihr Hinterteil. Auch ihre nackte Brust zeichnet sich deutlich ab. "An oder aus – ich kann mich einfach nicht entscheiden", titelte sie dazu und kassierte für das Posting bereits etwa 290 Euro Trinkgeld.

Ein anderes Foto, auf dem Laura lediglich ihren mit Sand bedeckten Po in einem Bikini-String zeigt, brachte ihr hingegen nur mickrige vier Euro ein. Ob das an dem nicht ganz so freizügigen Bild liegt oder doch an der neuesten Werbestrategie? Zu dem sexy Posting, das die Beauty erst vor wenigen Stunden hochgeladen hat, teaserte sie an, dass es ab 525 Euro einen neuen Beitrag gibt.

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" im März 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2019

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

