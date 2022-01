Nathalie Bleicher-Woth (25) steckt in einer Krise! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin lässt ihre Fans eigentlich fast täglich an ihrem Privatleben teilhaben. Doch seit einigen Wochen ist die Influencerin immer seltener im Netz aktiv. Unter Tränen meldete sie sich nun endlich bei ihrer Community zurück – und gestand dabei: "Mir geht es miserabel – also, das ist gar kein Ausdruck."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de