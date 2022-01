Trixi Giese (22) hatte offenbar schon wieder Lust auf eine Veränderung! Erst im Oktober hat sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin einen neuen Look zugelegt und sich von ihren langen hellblonden Haaren verabschiedet. Sie ließ sie sich rot färben sowie einen Bob und einen Pony schneiden. Jetzt legte Trixi noch einen oben drauf: Das Model hat sich für einen deutlich knalligeren Look entschieden.

Auf Instagram teilte die 22-Jährige eine Reihe von Bildern, auf denen sie ihren neuen Haar-Style in Szene setzt. Statt in einem natürlichen Rotblond erstrahlen ihre Haare nun in einem knalligen Rot mit lilafarbenen Underlights. "Neue Haare, neues Ich, sowas in der Art", kommentierte die Berlinerin. In einem Vorher-Nachher-Video machte sie die Veränderung noch einmal besonders deutlich. Der neue Look scheint ihr aber zu gefallen: In dem Clip hat sie ein strahlendes Lächeln im Gesicht.

Auch Trixis Community ist von dem Look begeistert. "Wow, das ist ja mal verrückt – mega!" oder "Wunderschön siehst du aus", lauteten nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare. Trixis GNTM-Kollegin Sara Leutenegger (27) schrieb zudem: "Ich liebe es."

Instagram / trixigiese Trixi Giese, Oktober 2021

Instagram / trixigiese Trixi Giese, Model

Instagram / trixigiese Model Trixi Giese

