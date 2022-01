David Beckham (46) und Harper Seven (10) geben einfach ein zu niedliches Vater-Tochter-Duo ab! Der ehemalige Fußballstar und seine Gattin Victoria Beckham (47) sind stolze Eltern ihrer vier Kinder Brooklyn (22), Romeo (19), Cruz (16) und Harper. 2011 krönte ihr Töchterlein das Glück der Familie Beckham! Papa David teilt im Netz regelmäßig süße Schnappschüsse von sich und seinem Mädchen. Jetzt meldeten sich David und Harper von ihrem morgendlichen Spaziergang!

Via Instagram teilte der Ex-Profisportler zusammen mit seiner Tochter zwei putzige Schnappschüsse aus einem Park. Offenbar haben die zwei ihr kleines Date in den frühen Morgenstunden genossen. Auf der ersten Aufnahme lächelt das Vater-Tochter-Gespann happy in die Kamera. In Bild Nummer zwei herzen sich David und Harper mit einem dicken Schmatzer. "Papa und Prinzessin Leia hatten heute Morgen einen schönen Spaziergang", schrieb David dazu. Die Mini-Beckham hielt ihre Ohren mit hellgrauen Ohrenschützern warm. Damit ähnelte die 10-Jährige ein wenig Prinzessin Leia aus den beliebten Star Wars-Filmen. Der attraktive Engländer ließ mit den Bildern seine Fans abermals an seinem Vaterglück teilhaben.

Denn David und sein viertes Kind haben offenbar eine sehr enge Bindung zueinander, auf die er stolz ist. Egal ob vom gemeinsamen Kuscheln oder aus glücklichen Urlaubstagen – diese besonderen Momente hält der 46-Jährige gerne fest. Genauso wie sein gemeinsames Abendritual mit Harper: Denn vor dem Zubettgehen genehmigen sie sich jeden Abend ein Tässchen heißen Ingwertee.

davidbeckham / Instagram Harper Seven und David Beckham im Januar 2022

Instagram / davidbeckham David Beckham und Harper Seven Beckham

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seiner Tochter Harper im Juni 2021

