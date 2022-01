Ist Anwar Hadid (22) etwa wieder in festen Händen? Noch vor Weihnachten machte die traurige Neuigkeit die Runde: Das Male-Model und seine bisherige Freundin Dua Lipa (26) sollen sich endgültig getrennt haben. Der Bruder von Gigi (26) und Bella Hadid (25) startete also offiziell als Single ins neue Jahr. Doch mit Liebeskummer hatte der US-Amerikaner wohl nicht lange zu kämpfen: Aktuelle Bilder zeigen Anwar jetzt schon wieder mit einer neuen Frau an der Seite!

Paparazzi entdeckten den 22-Jährigen nun in Begleitung einer unbekannten Lady, als er vor wenigen Tagen das Restaurant "The Nice Guy" in West Hollywood besuchte. In einem verwaschenen "Iron Maiden"-Shirt, beigefarbener Jacke und schwarzen Sneakern schlenderte Anwar mit einem Lächeln auf den Lippen durch den Laden. Wer die mysteriöse Beauty im Schlepptau war, ist unklar. Neben einer schwarzen Hotpants trug die junge Dame eine Lederjacke und Stiefel in Schlangen-Optik. Sie und Anwar ließen sich offenbar nicht aus den Augen.

Ob zwischen ihnen mehr läuft? Kurz vor dem Jahreswechsel wirkte Anwar jedenfalls noch ziemlich bedröppelt. Ende Dezember sichteten ihn nämlich Fotografen, wie er ganz allein über den Parkplatz eines Supermarkts schlenderte und einen bekümmerten Gesichtsausdruck lieferte.

Getty Images Anwar Hadid und Dua Lipa, September 2019

Getty Images Model Anwar Hadid in Australien

MEGA Anwar Hadid, Model

