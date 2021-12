Von Liebeskummer geplagt? Anwar Hadid (22) und Dua Lipa (26) sollen sich vor wenigen Wochen endgültig getrennt haben – tatsächlich soll es schon in den Monaten zuvor zwischen dem Paar gekriselt haben. Bisher äußerten sich jedoch weder das Male-Model noch die Sängerin zum angeblichen Liebes-Aus. Nun wurde Anwar alleine in Los Angeles gesehen – gut aufgelegt schien er dabei nicht zu sein.

Auf Paparazzifotos sieht man den 22-Jährigen über den Parkplatz eines Supermarkts schlendern. Er hält dabei eine Papiertüte mit seinen Einkäufen sowie eine Flasche mit Rote-Beete-Saft in der Hand und läuft damit durch den Regen. Während Anwar auf den neuesten Fotos alles andere als fröhlich wirkt, scheint bei seiner Verflossenen das Gegenteil der Fall zu sein. Die Britin genießt derzeit eine kleine Auszeit vom kalten Winterwetter: Sie macht Urlaub in der Sonne. Auf ihren neuesten Instagram-Posts sieht es nicht so aus, als würde die "Levitating"-Interpretin Trübsal blasen.

Die Trennung von Anwar und Dua schockte nicht nur Fans, – auch Bella (25) und Gigi Hadid (26), die Schwestern des Amerikaners, sollen total enttäuscht sein, dass es zwischen den beiden vorbei ist. Ein Insider erklärte gegenüber HollywoodLife: "Bella und Gigi waren schon mit Dua befreundet, bevor sie mit Anwar ausging. Sie wollen ihre Freundschaft auf jeden Fall aufrechterhalten!"

MEGA Anwar Hadid, Model

Instagram / dualipa Dua Lipa, Sängerin

Getty Images Anwar Hadid und Dua Lipa, September 2019

