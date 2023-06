Nach Drama mit Dua Lipa: Hat Anwar Hadid eine neue Freundin?

Anwar Hadid (24) ist wohl wieder in festen Händen! Rund zwei Jahre gingen der Bruder von Gigi Hadid (28) und die Sängerin Dua Lipa (27) gemeinsam durchs Leben. 2021 fand ihre On-off-Beziehung schließlich ein Ende. Während Dua mittlerweile wieder vergeben ist, wurde es seit der Trennung recht ruhig um das Liebesleben des Models – bis jetzt: Anwar wurde jetzt mit einer neuen Frau an seiner Seite gesehen!

Die aktuellen Bilder, die TMZ vorliegen, sollen nun die neue Beziehung des 24-Jährigen bestätigen: Am vergangenen Donnerstag wurden Anwar und das Model Sophia Piccirilli händchenhaltend in New York gesehen. Für den gemeinsamen Ausflug durch die Straßen von Manhattan wählte der Hottie ein grünes Print-Shirt, das er mit einer lässigen Jeans und einer schwarzen Mütze kombinierte, während sich seine Begleitung für ein weißes Top und eine lässige Hose entschied.

Zuvor hatte Anwar vor allem mit seinem bedenklichen Verhalten für Schlagzeilen gesorgt. Nachdem seine Ex ihre neue Beziehung zu dem Regisseur Romain Gavras (41) bei den Filmfestspielen in Cannes öffentlich gemacht hatte, hatte Anwar kryptische Zeilen im Netz geteilt: "Ich versuche ihn nicht zu finden und zu töten", hatte er unter anderem in einer Instagram-Story geschrieben.

Anwar Hadid mit Dua Lipa bei den American Music Awards, November 2019

Anwar Hadids vermeintliche neue Freundin Sophia Piccirilli

Anwar Hadid bei den Grammy Awards 2020

