Nach irritierenden Zeilen: Anwar Hadid rudert jetzt zurück!

Anwar Hadid (23) bezieht Stellung zu seinen wirren Postings. Der Bruder von Gigi Hadid (28) war rund zwei Jahre lang mit Dua Lipa (27) zusammen gewesen – 2021 hatten sich die beiden dann endgültig getrennt. Im März zeigte sich die Sängerin mit ihrem mutmaßlichen Neuen Romain Gavras (41) – dieser Auftritt ging an ihrem Ex nicht spurlos vorbei, der daraufhin im Netz besorgniserregende Zeilen postete. Jetzt spricht Anwar Klartext!

In seiner Instagram-Story äußert sich der 23-Jährige zu seinen Kommentaren. "Verrückt, wie das Internet ganze Artikel über Dinge schreibt, von denen sie keine Ahnung haben!", schrieb Anwar und scheint damit das Ganze auf die Medien abwälzen zu wollen. Abschließend wütete er: "Ihr langweilt euch zu Tode! Sorry." Mehr wollte das Model dann auch nicht preisgeben.

Der Post erschien einige Tage, nachdem Anwar folgendes in seiner Instagram-Story verkündet hatte: "Ich versuche ihn nicht zu finden und zu töten. Ich kann nicht atmen." Für viele seiner Fans stand somit fest, dass die Worte an Romain gerichtet waren. Ob Anwar sich nun ein wenig aus den sozialen Medien zurückziehen wird? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Getty Images Anwar Hadid mit Dua Lipa bei den American Music Awards, November 2019

Instagram / anwarhadid Anwar Hadid, Model

Getty Images Anwar Hadid beim "Icons By Carine Roitfeld"-Event

