Saskia Atzerodt (29) zeigt ihr Liebesglück jetzt ganz offen! Im August des vergangenen Jahres machte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin öffentlich, dass sie wieder in festen Händen ist. Bislang gab sie allerdings weder seinen Namen oder sein Alter preis. Auch auf ein Pärchenbild warteten ihre Fans vergeblich – bis jetzt: Saskia präsentiert ihren Freund zum ersten Mal im Netz und macht ihm auch gleich eine zuckersüße Liebeserklärung.

Auf Instagram teilte die 29-Jährige ein Foto, auf dem sie und ihr Liebster mit einem Lächeln in die Kamera schauen. Saskias Freund hat braune Haare und einen leichten Drei-Tage-Bart. "Ich möchte euch den Mann nicht vorenthalten, der mich jeden Tag aufs Neue zum Lachen bringt", richtete sie sich stolz an ihre Community. Mit ihm hat die Steuerfachangestellte offenbar ihren Mr. Right gefunden. Sie erklärte: "Perfekt ist nur der Mann, der dich respektiert, wie du bist, dich zum Lachen bringt, der stolz auf dich ist, der glücklich ist, wenn du bei ihm bist und der immer wieder zu dir sagt, wie sehr er dich liebt."

Saskias Fans sind von dem Schnappschuss total begeistert. Auch einige Promis freuen sich mit ihr: "Tolles Paar. Glückwunsch", schrieb beispielsweise die Boxerin Alicia Melina (33). Der Goodbye Deutschland-Star Krümel kommentierte: "Ich wünsche euch alles Liebe."

Anzeige

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

Anzeige

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Influencerin

Anzeige

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de