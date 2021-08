Saskia Atzerodt (29) ist weg vom Single-Markt! Zuletzt brodelte die Gerüchteküche, ob die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin einen neuen Freund an ihrer Seite hat. Denn sie verriet, dass sie momentan so glücklich sei wie schon lange nicht mehr – ob ein Mann für dieses Euphoriegefühl verantwortlich ist, das behielt sie allerdings für sich – bis jetzt. Die Blondine lüftete das Geheimnis um ihren Beziehungsstatus und gab Preis: Ja, sie ist wieder vergeben!

Das enthüllte die Steuerfachangestellte nun in ihrer Instagram-Story. Dort gab sie ihren Followern die Chance, ihr ein paar Fragen zu stellen, die ihnen gerade auf der Zunge brennen. Das, was ihre Webcommunity unbedingt wissen wollte: Ist Saskia neu verliebt? Und darauf gab sie nun endlich eine eindeutige Antwort: "Die Frage wurde am meisten gestellt – Ja!" Wer ihr Freund ist und wie er heißt, das behält die 29-Jährige bislang noch für sich.

Sie teilte nur noch ein weiteres kleines Detail, als ein wissbegieriger Fan nachhakte, wie alt ihre neue Flamme ist. "Jung", sagte sie lediglich und hielt sich ansonsten bedeckt. Was denkt ihr: Erzählt Saskia bald mehr von ihrer Beziehung? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt auf Madeira, März 2019

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, TV-Bekanntheit

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, TV-Star

