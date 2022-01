Die Zeit bei Bachelor in Paradise hatte es in sich! Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (28) haben sich in der diesjährigen Staffel gefunden und sind seit dieser Zeit unzertrennlich: Die beiden sind nicht nur zusammengezogen, sondern erwarten in wenigen Monaten sogar ihr erstes gemeinsames Kind! Grund genug auf ihre Zeit in der Kuppelshow zurückzublicken. Samira erzählte jetzt, was ihr für eine unangenehme Situation passiert ist!

In ihrem Podcast "Samira und Serkan im Paradise - Das Nachspiel" klären die beiden nun auf, dass die Teilnehmer wirklich richtigen Alkohol bekommen haben. Der Alkoholkonsum sei jedoch sehr schnell eskaliert, erinnerte sich Samira: Sie habe bei einem Interview, ohne es zu merken, fast blank gezogen! "Ich saß da eigentlich oben ohne. Da war dann auch Feierabend", fasst die werdende Mutter die peinliche Situation zusammen. Zum Glück wies sie ein Kameramann rechtzeitig auf ihre entblößte Brust hin und verhinderte so Schlimmeres!

Aber nicht nur die 28-Jährige hatte zu tief ins Glas geschaut: Auch "Bachelor in Paradise"-Mitstreiter Gustav Masurek (32) war so betrunken, dass er einfach ans Set pinkelte! Besonders die Produktionsleitung fand das alles andere als lustig und wies den Cast mehrfach zurecht.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Instagram / gustavma4 Gustav Masurek, "Bachelor in Paradise"-Star

