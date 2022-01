Samira Klampfl (28) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr Partner Serkan Yavuz (28) erwarten derzeit ihr erstes Baby. Das Bachelor in Paradise-Paar darf sich auf ein kleines Mädchen freuen. Inzwischen hat die Influencerin sogar schon rund sieben Kilo zugelegt. Ihre Tochter wächst und gedeiht. Das durfte Samira nun auch über den Ultraschall beobachten – nach dem Termin zeigte sich die werdende Mutter völlig überwältigt.

In ihrer Instagram-Story teilte die 28-Jährige ein Foto, auf dem sie glückselig über ihren Babybauch streichelt. "Habe gerade meinen Engel gesehen. Ihre Nase, Augen, ihren Mund, jeden Finger und jeden Zeh – einfach alles an ihr durfte ich heute anschauen", berichtete Samira. Diese Erfahrung ließ die Beauty total emotional werden. "Was soll ich sagen? Ich bin so verliebt in dieses kleine Wunder. Mama macht's dir heute richtig gemütlich und gönnt dir ganz viel Ruhe", schwärmte sie.

Zu ihrem Ultraschalltermin musste Samira jedoch ohne den Vater ihres Kindes erscheinen. Serkan weilt im Moment in Südafrika. Dort ist er im Einsatz als Unterstützung für Filip Pavlovic (27), der in der kommenden Woche ins Dschungelcamp einziehen wird.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, TV-Bekanntheit

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

