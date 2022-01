Axel Schulz (53) war das Schaf bei The Masked Dancer! Diese Enthüllung überraschte am Donnerstagabend viele TV-Zuschauer. In der zweiten Ausgabe der neuen Tanzshow musste das wollige Tier seine Identität preisgeben, nachdem zu wenige Zuschauer für diese Verkleidung angerufen hatten. Zum Vorschein kam der ehemalige Boxer, mit dem nur wenige gerechnet hatten. Im Promiflash-Interview berichtet Axel jetzt von seiner "The Masked Dancer"-Erfahrung – und wie es überhaupt dazu kam...

"Das war echt toll. Ich habe die Anfrage im Dezember bekommen, hatte aber erst abgelehnt, weil ich gesagt habe: ‘Nee, ich kann überhaupt nicht tanzen’", schilderte Axel jetzt gegenüber Promiflash. Und wie konnte man ihn dann doch zur Teilnahme überreden? "Wir haben mit den Verantwortlichen der Redaktion gesprochen und sie haben gesagt: ‘Du wärst bei uns ein Schaf. Und ein Schaf muss sich nicht so bewegen können wie andere Tänzer und wie andere Tiere. Ein Schaf ist ein bisschen trottelig und kann ein paar Fehler machen.’" Das habe den Sportler enorm beruhigt – und schließlich den Ausschlag gegeben.

Warum so viele von Axels Gesicht unter dem Schafskostüm überrascht waren? Weil der Großteil der "The Masked Dancer"-Fans auf den Moderator Jörg Pilawa (56) getippt hatte! Was sagt der Boxprofi zu dem Vergleich? "Ja, das fand ich lustig! Aber das war ein Kompliment für mich", betonte er im Promiflash-Interview. Doch wie kam es seiner Meinung nach zu der Verwechslung? "Ich habe ja ein bisschen abgenommen. Früher, als Leistungssportler, hatte ich noch 105 Kilo drauf, jetzt bin ich bei 95 Kilo. Ich weiß nicht, wie viel Jörg wiegt, aber das könnte durch die schlanke Art vielleicht hinkommen..."

ProSieben/Willi Weber Das Schaf bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel und Axel Schulz bei "The Masked Dancer"

Getty Images Moderator Jörg Pilawa

