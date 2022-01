Für die Ex on the Beach-Kandidaten Tommy Pedroni und Sandra (29) lief es nicht immer rund! Nach Tommys Schäferstündchen mit Kandidatin Vanessa und seiner Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnahme hat kaum einer an die Beziehung der beiden geglaubt. Heute sind die beiden glücklich zusammen und zeigen das nur zu gerne im Netz! Doch kann Sandra nun wieder ganz auf den einstigen Aufreißer zählen? Promiflash verrät sie, dass sie Tommy wieder vertraut!

Im Interview mit Promiflash berichten die Reality-Sternchen, dass die Fernsehformate die Liebesbeziehung der beiden gestärkt haben. "Das, was wir gespürt haben, war nun mal echt und genau deswegen sind wir weiterhin ein Paar", verrät das Pärchen. Auch wenn Tommy es der Beauty nicht immer leicht gemacht hat, habe auch er eine Chance verdient, erklärt Sandra im Gespräch. "Ja, ich vertraue ihm. Alles was war, war vor unserer Beziehung", beteuert sie.

Auch Tommy ist sich mit der hübschen Brünetten sicher und meint: "Ich habe in Sandra jemanden gefunden, mit der ich mir eine Zukunft vorstellen kann." Um zu zeigen, wie stark das Paar ist, können sich die zwei auch vorstellen, noch einmal gemeinsam ins TV zu gehen. "Temptation Island V.I.P wäre allerdings nichts für uns", berichten die zwei frisch zusammengezogenen "Ex on the Beach"-Bekanntheiten und betonen: "Wir wollen uns gegenseitig nichts beweisen, sondern lieber gemeinsam etwas erreichen."

TVNow/ Frank Fastner "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Sandra

TVNOW Sandra und Tommy bei "Ex on the Beach"

Instagram / _sisandra Sandra und Tommy in Frankreich

